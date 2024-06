Concorsi Sicilia: le principali posizioni aperte a Catania

Concorsi Sicilia: nuove opportunità di lavoro a Catania e provincia: quali sono e cosa fare per candidarsi.

Concorsi Sicilia: nuove opportunità di lavoro a Catania

Concorsi Sicilia: aperte nuove posizioni di lavoro in Sicilia e nel territorio etneo, ecco di cosa si tratta.

Avviso di mobilità volontaria per il passaggio di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico geometra.

Concorsi Sicilia: istruttore tecnico geometra, i requisiti e come candidarsi

Avviso di mobilità volontaria per il passaggio di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico geometra. Alla procedura possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che fossero interessati all’assegnazione in mobilità volontaria inquadrati nell’area degli Istruttori in possesso del profilo professionale “Tecnico Geometra” o inquadramento e profilo professionale equivalente per soggetti appartenenti a comparti diversi; per coprire il posto vacante presso questo Comune di Gravina di Catania e che:

non abbiano raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;

siano fisicamente idonei alla mansione;

non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) nei due anni

non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla presente procedura.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, previa registrazione sullo stesso Portale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 12:00 del giorno 29/06/2024 trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando.

Concorsi Sicilia: Prove di selezione per due istruttori informatici

ll Comune di Misterbianco rende nota la convocazione delle prove preselettiva e scritta per coprire i posti di due Istruttori Servizi informatici dell’ente. Le prove si svolgeranno in sessione unica martedì 9 luglio 2024. Alle ore 10.30 è convocata la prova preselettiva e i primi 100 più gli ex aequo che supereranno quest’ultima saranno convocati per la prova scritta della sessione pomeridiana delle ore 14:30 dello stesso giorno 9 Luglio.

Concorsi Sicilia: gruppo “Di Martino” assume, i requisiti d’accesso

Gruppo Di Martino è un’azienda dinamica e in continua evoluzione internazionale, con un migliaio di collaboratori, 30 sedi e 15 società. Il Gruppo ha una solida reputazione nel settore Logistica & Trasporti, negli ultimi anni ha ampliato la sua presenza nel settore Automotive distinguendosi come Leader.

Manpower in partnership con Gruppo Di Martino-Comer Sud realizza un Progetto di ACADEMY completamente GRATUITO al fine di formare Tecnici Meccanici da assumere con contratto a tempo indeterminato in apprendistato. I candidati che accederanno al corso avranno l’opportunità di apprendere i primi contenuti specialistici previsti per il ruolo di Tecnici Meccanici, prendendo parte ad un percorso formativo strutturato, erogato dai migliori e più esperti Tecnici di Officina di Comer Sud. Il corso inizierà la terza settimana luglio, si articolerà in 80 ore di formazione tra lezioni teoriche e pratiche. La formazione sarà erogata in presenza oltre che presso le officine autorizzate del Gruppo.

La figura che andremo a formare si occuperà di:

Leggere disegni di particolari e complessivi meccanici ed elettrici;

Organizzare le fasi di lavoro, eseguendo l’assemblaggio, il controllo e la messa in opera di particolari, complessivi meccanici ed elettrici, mediante l’uso di strumenti.

Il profilo ideale, a sua volta, dovrà essere in possesso di:

un diploma tecnico/meccanico;

predisposizione con i sistemi informatici; – grande passione per il settore Automotive;

Infine, alla fine del percorso formativo si offre assunzione con contratto a tempo indeterminato in apprendistato presso le seguenti sedi: Misterbianco, Catania, Saponara (Me), Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Palermo.