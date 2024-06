Catania FC: Domenico Toscano è il nuovo allenatore

La società del patron Pelligra, nella giornata di ieri, ha presentato il nuovo "condottiero" rossazzurro Domenico Toscano.

Il Catania ha finalmente “sciolto” il nodo allenatore: è stato presentato ieri pomeriggio, nella sala stampa dello stadio Angelo Massimino, il nuovo tecnico Domenico Toscano che, a partire dalla prossima stagione, siederà sulla panchina rossazzurra.

Toscano, un “condottiero” per il Catania

Il tecnico delle meraviglie, dopo una straordinaria stagione vissuta in terra emiliana, sponda Cesena, conclusasi con un’incredibile promozione in serie B, approda a Catania nella speranza di poter raggiungere quel “miracolo” sportivo che, tutta la piazza sogna ormai da parecchio tempo, dopo lunghi anni di agonia vissuti in terza serie.

Non esiste modo migliore per descrivere Domenico Toscano, considerato tra i più vincenti allenatori della terza serie professionistica italiana.

All’attivo, per il tecnico classe ‘1971, vi sono ben quattro promozioni dalla C alla B, ben 175 punti in due stagioni, 96 in questa, una scalata incredibile, con annessa certezza aritmetica della promozione in tasca con largo anticipo.

Record su record, da quello della difesa meno battuta, all’attacco più prolifico, un insieme di numeri eccezionali .

Un’altra impresa da sottolineare, è stata sicuramente quella di tornare a sfornare giovani con regolarità.

A Catania, Grella, Faggiano e il patron Pelligra, lo attendevano a braccia aperte e l’accoglienza all’ombra dell’Etna è stata a dir poco sontuosa.

Catania, Toscano: “Non guardo indietro”

Durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio, l’allenatore Toscano ha espresso gioia, determinazione e soddisfazione per essere giunto a Catania, club glorioso ed ambizioso, rispondendo: – “Non guardo indietro, quello fatto a Cesena rimarrà nella storia, ora voglio pensare al Catania” – prosegue il mister – “inizio una nuova avventura, sono sicuro che sarà ricca di soddisfazioni. Dobbiamo in primis trasferire il senso di appartenenza a questa maglia e città. C’è da lavorare tanto ed è proprio questo che mi piace di più. Nella costruzione della rosa dovremo dare una identità ben precisa mettendo ognuno di noi a disposizione il massimo impegno allestendo un organico competitivo per il campionato che andremo ad affrontare.”

” Sono un allenatore che ama le sfide. Toscano cerca sempre nuove sfide, Catania è molto bella e affascinante come sfida in un club che non reputo di Lega Pro ma di alto livello. Io quando sono venuto qua da avversario ho sentito sempre vibrare lo stadio. Catanesi ne ho incontrati in tutto il mondo. Ricordo anche lo striscione esposto nella finale di Champions a Dortmund, e poi 15mila abbonati in C e D si vedono davvero in pochi contesti”. – ha concluso Toscano.

Un’accoglienza da sovrano perché nella città etnea, come ribadito più volte, ci si aspetta tanto dall’arrivo di questo tecnico con quattro promozioni in serie C nel palmares (oltre al Cesena in precedenza Ternana, Novara e Reggina), vogliono bissare il successo colto in Romagna.

Infine, ricordiamo che Domenico Toscano si lega al Catania per due anni più un terzo in caso di promozione in serie B, praticamente la stessa formula di contratto siglato a Cesena nel 2022 in virtù del quale con la promozione è scattato il prolungamento fino al 30 giugno 2025.

senza contare quelle dai dilettanti ai professionisti a inizio carriera, caratteristiche sicuramente degne di nota che rappresentano un’ ulteriore incremento di qualità per tutte le società che puntano ad un campionato di vertice e, di conseguenza, ad un progetto vincente e convincente con il tecnico calabrese.

Un esempio, è sicuramente il Cesena che, quando due anni fa decise di puntare tutto su di lui per riconquistare una Serie B che mancava addirittura dagli anni del fallimento del vecchio AC Cesena.

Oggi, il presente di mister Toscano, è di colore rossazzurro, consapevole dell’enorme voglia di vincere della città etnea, dopo l’amarezza play-off della scorsa stagione,