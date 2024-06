Lavoro Catania: Lidl, Primark e Decathlon assumono

Lavoro Catania, tre grandi aziende dell'Isola assumono: Primark, Lidl e Decathlon cercano nuovi dipendenti. Tutti i dettagli in merito

Lavoro a Catania: Lidl, Primark e Decathlon sono attualmente alla ricerca di nuovi dipendenti per le loro sedi a Catania e provincia. Se si è alla ricerca di lavoro a Catania, queste aziende offrono opportunità interessanti per entrare a far parte di realtà dinamiche e in crescita. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle posizioni aperte.

Lavoro Catania: Lidl

Lidl, la più grande catena europea di supermercati è attualmente alla ricerca di un Capo Filiale/Store Menager. Si tratta di un contratto full-time, e quindi a tempo indeterminato, in una delle sedi di Misterbianco. Il futuro capo filiale dovrà occuparsi del coordinamento di un team di circa 20 dipendenti. Inoltre dovrà occuparsi del controllo organizzativo relativo ai prodotti e alle strategie di vendita. Si cerca una figura disponibile e che riesca ad istaurare un piacevole rapporto con i clienti. Tra i requisiti necessari per la candidatura vi sono: il possesso di una laurea a indirizzo economico, ottime doti comunicative e relazionali ed esperienze pregresse nella gestione delle risorse.

Lavoro Catania: Primark

Primark, realtà internazionale del Fashion Retail con 15 punti vendita in Italia e più di 4.000 collaboratori, continua la sua espansione nel territorio italiano aprendo numerosi negozi e assumendo nuovo personale. Per candidarsi alla posizione, si rimanda al sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi”. Attualmente l’azienda è alla ricerca di un team manager. Il futuro impiegato dovrà: guidare, formare e sviluppare un team di almeno 10 persone ed essere il punto di riferimento per altri manager, e controllare la gestione commerciale del proprio reparto. Tra i requisiti necessari, oltre un atteggiamento dinamico, dovrà avere esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO.

Lavoro Catania: Decathlon

Decatholn, al più grande azienda di produzione e distribuzione di articoli sportivi è attualmente alla ricerca di sale assistant. Attualmente si è alla ricerca di un’appassionato/a di trekking, sup, kayak. Si tratta di un contratto part-time di 20 ore settimanali. La durata del contratto sarà di circa 6 mesi. Il futuro addetto alle vendite si dovrà occupare dell’accoglienza dei clienti e di rendere dinamica l’esperienza di acquisto.