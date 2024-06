Concorso Ministero Giustizia 2024, 30 i posti: dettagli e requisiti

Concorso Ministero Giustizia 2024: 30 posti come Funzionari Tecnici disponibili per gli istituti penitenziari italiani. Tutti i dettagli.

Concorso Ministero Giustizia 2024: 30 posti disponibili come Funzionari Tecnici. Offerti contratti a tempo indeterminato per lavorare negli istituti penitenziari in base all’area geografica e alle proprie competenze.

Il concorso è aperto per ingegneri, architetti e laureati in scienze agrarie. La scadenza per la presentazione delle domande, che dovrà avvenire esclusivamente per via telematica sul portale della Pubblica Amministrazione inPA, è fissata per il 16 luglio 2024.

Concorso Ministero Giustizia 2024: i requisiti

Il Ministero, nel bando pubblicato, disciplina i requisiti necessari per poter presentare la propria candidatura al concorso. Questi sono:

cittadinanza italiana;

italiana; godimento dei diritti civili e politici;

diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale L o magistrale LM) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

(vecchio ordinamento, triennale L o magistrale LM) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; abilitazione all’esercizio della professione per le classi di laurea sopra indicate;

idoneità fisica;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Concorso Ministero Giustizia 2024: il concorso

Il concorso consta di un’unica prova scritta a risposta multipla che verterà su uno dei seguenti temi:

Norme sull’ Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento all’edilizia penitenziaria;

con particolare riferimento all’edilizia penitenziaria; Codice dei Contratti ;

; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

nei luoghi di lavoro; Norme in materia di procedimento amministrativo ;

; Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

Per superare la prova ed essere presi in considerazione nella classifica bisognerà ottenere almeno un punteggio di 21/30.

Concorso Ministero Giustizia 2024:come presentare domanda

I candidati dovranno recarsi sul sito di reclutamento della Pubblica Amministrazione (inPA) e cercare il concorso di riferimento sotto la voce del Ministero della Giustizia. Una volta trovato il bando, si potrà procedere all’inserimento dei dati personali tramite CIE o SPID. Al fine di ultimare l’iscrizione al concorso, i concorrenti sono tenuti a presentare anche un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Maggiori informazioni sono disponibili sul bando del concorso disponibile sul sito inPA.