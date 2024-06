Catania, lancia oggetti contro auto e aggredisce agenti: arrestato un 25enne

Pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, 25enne magrebino scatena il caos in centro città per poi attaccare gli agenti intervenuti

La polizia ha arrestato un 25ennemagrebino. Il giovane ragazzo continuava a lanciare oggetti contro le auto in transito e parcheggiate in piazza Turi Ferro. Il reato è stato denunciato tempestivamente da tutti coloro che si trovavano nei dintorni. Ma con l’arrivo degli agenti di polizia la situazione è peggiorata.

Il giovane ragazzo non operava da solo, ad aiutarlo un complice con il quale aveva intenzione di fuggire. La cattura dei due giovani non è stata del tutto semplice. Infatti, quando si trovava dentro la volante, l’uomo ha iniziato a prendere a testate l’autovettura e una volta giunto sul luogo avrebbe continuato a dare sfogo alla sua furia sferrando calci agli agenti in servizio. Gli operatori sono stati poi medicati in pronto soccorso per le ferite riportate.

Gli anti della polizia sono riusciti a calmare l’aggressore, che è risultato un giovane uomo senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, solo grazie all’utilizzo di spray urticante.