Dove lavorano e quanto guadagnano i laureati Unict? Il report 2024 di AlmaLaurea

Almalaurea 2024: pubblicati i risultati dei dati occupazionali degli ex studenti catanesi. Di seguito le percentuali lavorative e i guadagni.

Almalaurea 2024: come consuetudine Almalaurea ha pubblicato il nuovo report sulle condizioni lavorative dei giovani laureati italiani. Da questi dati, si possono estrapolare quelli relativi all’anno 2023 presso Università degli studi di Catania. A partecipare al sondaggio sono stati 1748 studenti ex Unict su un collettivo di 2746 studenti laureati.

Almalaurea 2024: i dati occupazionali dei laureati Unict

Almalaurea ha stilato un report per tutti gli ex studenti dell’ateneo catanese, precisamente i dati sono stati raccolti dopo 3 anni dal conseguimento della laurea. I dati che si analizzeranno sono relativi a tutti i dipartimenti e le facoltà presenti nella città di Catania. Dalle analisi raccolte si evince che attualmente circa 81% degli ex studenti di triennale ha già un contratto di lavoro. Inoltre, le percentuali degli occupati non cambiano di molto, tra coloro che hanno conseguito una laurea triennale, a ciclo unico o una biennale magistrale: si tratta di un divario di 0,2%.

Almalaurea 2024: la ricerca del lavoro

Non tutti gli studenti sono già riusciti a firmare un contratto lavorativo. Ad oggi sono tanti i giovani laureati che non sono entrati nel mondo del lavoro subito dopo i tre anni dal conseguimento del titolo. Il tasso di disoccupazione è ancora molto alto, mediamente circa il 8,4% degli studenti non sta lavorando. Tra questi il 9,8% ha completato sia gli studi triennali che biennali magistrali. Ma tra loro c’è anche chi non è alla ricerca di alcun tipo di lavoro. Si tratta di un 9,8% di ex studenti che attualmente non hanno alcun tipo di contratto lavorativo e non sono intenzionati a cercare qualche occupazione. Il dato diventa allarmante se si considera che attualmente l’11% di ex studenti che hanno conseguito una laurea magistrale a ciclo unico, sembra non essere intenzionato alla ricerca di lavoro. Ma tra tutti questi giovani lavoratori solo l’8% si ritiene soddisfatto del proprio lavoro.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Almalaurea 2024: dove lavorano gli ex studenti Unict

Ogni corso di laurea ha degli sbocchi lavorativi diversi e questo determina il tipo di attività lavorativa che si andrà a svolgere. Dai sondaggi è emerso che circa il 44% di ex studenti lavora nel settore pubblico. La percentuale si alza, se si considerano gli studenti che hanno conseguito una laurea magistrale a ciclo unico, infatti in questo settore circa un 52% ha un contratto presso un ente pubblico. Dai dati raccolti, si evince che gli ex studenti hanno trovato molte più opportunità nel privato, si tratta di circa un 53%, percentuale che si alza per tutti gli ex studenti di biennale magistrale (il 57%). Purtroppo anche quest’anno vi è un gran numero di studenti che hanno deciso di lasciare la Sicilia e per lavoro emigrare al Nord, si tratta di circa un14 % per coloro in possesso di lauree triennali e un 17% per coloro che hanno un titolo magistrale.

Almalaurea 2024: quanto guadagna un ex laureato Unict

La retribuzione mensile netta, espressa in euro, viene distinta tra uomini e donne ed è calcolata dopo il conseguimento della laurea triennale o magistrale. A guadagnare di più sono gli uomini, e indipendentemente dal livello di titolo conseguito, la retribuzione è di circa 1.593 euro. Per quanto concerne le donne mediamente riescono ad avere una busta di paga di 1.424 euro. Il dato sembra abbassarsi per tutte le donne che hanno conseguito una laurea biennale magistrale, per tutte queste ex studentesse l’importo è pari a 1.382.