Concorso Marina Militare 2024: i requisiti e le scadenze

Concorso Marina Militare 2024: nuovo bando pubblicato in gazzetta ufficiale. Di seguito i posti a concorso e i requisiti minimi.

Concorso Marina Militare 2024: Pubblicato in Gazzetta ufficiale un nuovo concorso per la marina militare 2024. In totale 56 nuovi posti di lavoro. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 luglio 2024, attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. I 56 nuovi posti verranno quindi distribuiti tra le forze speciali e componenti specialistiche della Marina.

Concorso marina militare 2024: posti disponibili

I posti per questo nuovo concorso di marina militare 2024 verranno distribuiti secondo le seguenti categorie e settori d’impiego:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

n. 50 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), di cui:

– 6 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM);

– 11 posti per la categoria Incursori (IN);

– 5 posti per la categoria Palombari (PA);

– 6 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”;

– 22 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili”;

di cui: – 6 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM); – 11 posti per la categoria Incursori (IN); – 5 posti per la categoria Palombari (PA); – 6 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”; – 22 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili”; n. 6 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), per la categoria Nocchieri di Porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”.

Non sarà possibile in alcun modo fare domanda per più di una categoria, né se si è partecipato al distinto concorso per il reclutamento di VFP 4 del 1° febbraio 2024.

Concorso marina militare 2024: requisiti specifici

Oltre i requisiti generali (cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici e civili e via dicendo) ai fini della partecipazione alla selezione sarà richiesto anche solo uno dei seguenti attestati o abilitazioni.

abilitazione anfibi a, ove si concorra per la categoria Fucilieri di Marina (FCM);

a, ove si concorra per la categoria Fucilieri di Marina (FCM); attestato di frequenza del corso propedeutico incursore – fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN);

– fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN); attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro – fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA);

– fase 1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA); abilitazione sommergibilista , ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”;

, ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”; attestato di frequenza del corso propedeutico Componente aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili” o per la categoria Nocchieri di Porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”.

Senza dimenticare la necessità dell’idoneità psico-fisica specifica prevista per il settore d’impiego richiesto.

Concorso marina militare 2024: le prove

La selezione consterà di più livelli di valutazione che vedranno i candidati sottoposti a prove scritte e ad accertamenti. La selezione sarà articolata nei seguenti step:

una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo; valutazione dei titoli.

Nello specifico la prova di selezione verterà su argomenti di matematica, italiano, storia, geografia, scienze, cittadinanza e costituzione ,ordinamento e regolamenti militari e inglese. Seguirà la prova scritta di ragionamento utile esclusivamente ai fini dell’assegnazione delle specialità/qualificazioni indicate in precedenza.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici comprenderanno invece l’accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale incondizionata e accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.