Catania, sospeso servizio ferroviario: le giornate interessate

Il servizio ferroviario extra-urbano, in attesa della realizzazione della nuova tratta Catania-Paternò, sarà temporaneamente sospeso.

Il servizio ferroviario extra-urbano, che collega la tratta Catania-Paternò, sarà sospeso nel corso della giornata odierna, al fine di consentire i lavori per la realizzazione della nuova tratta metropolitana (Misterbianco-Paternò).

Il collegamento ferroviario, quindi, sarà sospeso da Lunedì 17 giugno fino al termine dei lavori, seguiranno aggiornamenti.

Infine, da oggi, entrerà in vigore un nuovo programma ferroviario per la tratta interessata, che potrà essere consultato sul sito ufficiale della Ferrovia Circumetnea, ove sarà possibile visionare anche gli orari degli autobus sostitutivi che, a loro volta, collegheranno le tratte per raggiungere o partire da Paterno e Adrano.