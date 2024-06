Catania FC, mister Toscano a un passo: firmerà un triennale

Catania FC, mister Domenico Toscano sarebbe vicino alla panchina dei rossazzurri. La firma potrebbe già arrivare nella giornata odierna.

Sta per sciogliersi definitivamente il nodo per fare approdare Domenico Toscano sulla panchina del Catania. Il mister, già ai ferri corti con il Cesena, stava temporeggiando per valutare tutte le offerte che gli erano arrivate. Tra queste, c’era il Padova ma con delle condizioni economiche che non soddisfacevano le richieste, e il Vicenza che attendeva l’esito dei playoff.

La dirigenza rossazzurra propone a Toscano un biennale con opzione a 130mila euro a stagione. Era, dunque, solo questo l’ultimo dettaglio da definire, nonostante ci fosse già un accordo di massima. La data odierna potrebbe essere quella della firma. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.