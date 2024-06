Graduatorie ATA 2024: come inserire il Servizio Civile nella domanda 

Graduatorie ATA 2024: avere svolto il servizio civile può aumentare il punteggio nella graduatoria per il personale ATA.

Graduatorie ATA 2024: avere svolto il servizio civile può aumentare il punteggio nella graduatoria per il personale ATA. Ecco come fare per inserire questa esperienza nella compilazione della domanda.

Graduatorie ATA 2024: informazioni generali

Tramite la partecipazione al bando relativo al concorso è possibile inserirsi nelle graduatorie per la selezione del personale ATA. Si tratta del personale che lavora nelle scuole svolgendo ruoli ausiliari, tecnici e amministrativi, che comprendono anche collaboratori scolastici e segretari, tecnici informatici, cuochi e infermieri. Le graduatorie vengono aggiornate ogni tre anni. L’attuale bando è relativo al triennio 2024/2027. Il bando è aperto a tutti coloro che sono in possesso di un diploma o di una laurea e anche a chi non ha mai lavorato a scuola. Per ulteriori dettagli sui requisiti necessari per la partecipazione al bando, si rimanda a questo articolo.

Graduatorie ATA 2024: dove inserire il servizio civile

Il servizio civile va inserito nella sezione denominata Scelta titoli di servizio. Va suddiviso in due parti perché le date relative al periodo di svolgimento vanno considerate in relazione agli anni scolastici. Di conseguenza, dunque, il primo periodo terminerà il 31 agosto e il secondo inizierà il primo settembre. Stando a quanto riporta il Ministero, in questo modo “il punteggio attribuito sarà equivalente in quanto senza soluzione di continuità”.

Esempio: se il servizio civile è stato svolto da luglio 2021 a giugno 2022, andranno inseriti due periodi di servizio. I due periodi corrisponderanno all’anno scolastico 2020/2021 e l’altro all’anno scolastico 2021/2022.

Si ricorda che, oltre al servizio civile, possedere diverse certificazioni (OSA, OSS, per esempio) e un alto voto di diploma consentono di acquisire ulteriori punti.

Graduatorie ATA: come fare domanda

La domanda va presentata esclusivamente online tramite la piattaforma web del Ministero, a partire dal 28 maggio fino al 28 giugno 2024. Per la compilazione della domanda è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID o CIE.