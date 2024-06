Enrico Brignano a Catania con “I sette re di Roma”: dove e quando

Il comico romano porterà sul palco catanese la mitica storia dei sette sovrani di Roma. Ecco quali sono le date.

Il Teatro Metropolitan di Catania si prepara ad accogliere Enrico Brignano e il suo nuovo spettacolo, “I sette re di Roma”, dal 23 al 26 marzo 2025.

Il famoso comico romano porterà in scena un grande classico della tradizione teatrale romana, scritto da Gigi Magni con la musica di Nicola Piovani. L’adattamento di Brignano guarderà alla tradizione senza trascurare il gusto del pubblico contemporaneo. Tra canzoni, balli e numerosi travestimenti, verrà riproposta la mitica storia di Roma e dei suoi sette sovrani.

Non solo storia: Brignano, tra un cambio d’abito e l’altro, mostrerà come l’umanità – con i suoi vizi e le sue virtù – sia sempre rimasta la stessa, così come immutato è rimasto il suo desiderio di libertà.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di giovedì 13 giugno su Ticketone e dalle 11 di martedì 18 giugno nei punti vendita autorizzati Sicilia Ticket.