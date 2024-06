Concorso Agenzia delle Entrate 2024, 68 nuovi posti in più: bando

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: aggiunti 68 nuovi posti disponibili per il ruolo di funzionari delle risorse umane.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: aggiunti 68 nuovi posti disponibili per il ruolo di funzionari delle risorse umane. Adesso i posti disponibili ammontano a 148 mentre la selezione iniziale ne aveva previsti soltanto 80. Ecco tutti i dettagli per partecipare al concorso, compresi i requisiti da soddisfare e le modalità per presentare la domanda.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario:

essere cittadino italiano

godere di diritti civili e politici

essere fisicamente idonei

essere in possesso delle seguenti lauree: L-14, L-16, L-18, L-19, L-24, L-33, L-36, L-40.

non essere mai stati licenziati o interdetti dalla pubblica amministrazione

Concorso Agenzia delle Entrate: in cosa consiste l’esame

L’esame è costituito da una prova scritta e una orale. In caso di superamento dell’esame, il candidato svolgerà un periodo di prova di 4 mesi per verificare le proprie conoscenze per poi essere assunto. La prova scritta è valutata in trentesimi e il punteggio minimo da ottenere è 21/30. Per superarla è necessario approfondire argomenti relativi alla gestione delle risorse umane, la performance management, elementi di statistica e di pubblica amministrazione. Importante anche la conoscenza del reclutamento, selezione e sviluppo del personale e tecniche e metodi di formazione.

La prova orale prevede lo studio delle stesse materie della prova scritta e per superarla è necessario ottenere un punteggio di 21/30. La somma del risultato di entrambe le prove otterrà un punteggio espresso in sessantesimi per la formazione della graduatoria finale.

Dove presentare la domanda

La domanda va presentata sul portale online dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere al portale è necessario essere in possesso di SPID, CIE, CNS o eIDAS e di un indirizzo di posta elettronico certificata (PEC). È necessario pagare una quota di partecipazione di 10 euro. La domanda si può presentare fino alle ore 23:59 del 14 giugno. Le modalità di svolgimento delle due prove verranno pubblicate il 20 giugno.