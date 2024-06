Truffa aggravata a Catania: arrestato falso broker di 69 anni

Truffa aggravata nei confronti di un anziano di 83 anni. Il responsabile è un 69enne con precedenti per reati contro il patrimonio.

In una vicenda che ha sconvolto la comunità di Catania, un uomo di 83 anni è caduto vittima di una truffa aggravata che gli ha sottratto tutti i risparmi accumulati durante la sua vita. Il responsabile, un 69enne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato smascherato e denunciato dalla polizia.

Il truffatore, spacciandosi per un broker di una nota compagnia di investimenti, ha ingannato l’anziano con la promessa di investimenti in borsa sicuri e redditizi. Con l’illusione di tassi di interesse vantaggiosi, l’uomo è riuscito a ottenere le credenziali bancarie della vittima, svuotandone il conto corrente di 150.000 euro attraverso diversi prelievi.

Non contento del primo colpo, il malvivente ha tentato un secondo raggiro. Dopo qualche mese, ha contattato nuovamente l’anziano, questa volta fingendosi un dipendente di un’agenzia di recupero crediti. Ha promesso di aiutare la vittima a recuperare la somma rubata, chiedendo in cambio 3.000 euro per la consulenza. L’anziano, nella speranza di riavere indietro i suoi soldi, ha pagato anche questa somma.

Quando l’83enne ha realizzato di essere stato nuovamente ingannato, si è rivolto agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno immediatamente avviato le indagini. Attraverso l’analisi dei numeri telefonici e la movimentazione del denaro, i poliziotti sono riusciti a identificare il truffatore di Salerno, denunciandolo per truffa aggravata.

Questo caso evidenzia l’importanza della vigilanza nei confronti delle promesse di guadagni facili e sottolinea l’efficacia delle forze dell’ordine nel perseguire i criminali che sfruttano la fiducia e la vulnerabilità degli anziani.