Sicilia, 46.292 studenti pronti per la maturità: le date delle prove

Gli esami di maturità per i giovani studenti siciliani si avvicinano. Pubblicate le date delle prime prove scritte.

Per i giovani studenti siciliani, le date degli esami di maturità si avvicinano. Quest’anno, circa 46.292 studenti dell’Isola dovranno affrontare l’esame di maturità 2023/24.

I giovani studenti di licei, istituti tecnici e professionali statali, di scuole paritarie, martedì 19 giugno svolgeranno la prima scritta dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2023/24. Le modalità per questa prima prova non differiranno rispetto a quelle degli scorsi anni. Infatti, ad essere oggetto di esami, sarà la padronanza della lingua italiana e le capacità logico-critiche . Gli studenti avranno a disposizione 6 ore a partire dalle ore 8.30

Giovedì 20 Giugno, i maturandi dovranno affrontare la seconda prova scritta che verterà sulle materie di indirizzo. Sarà prevista una terza prova scritta solo per gli studenti ESABAC ed ESABAC techno. Per tutti gli indirizzi gli esami si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari.

Le commissioni d’esame e i maturandi siciliani

Ogni commissione d’esame sarà composta da commissari interni ed esterni e saranno presiedute da un presidente esterno. Quest’anno in Sicilia si formeranno13128 commissioni.

Per quanto riguarda il numero di maturandi, quest’anno Palermo e Catania saranno le province con il maggior numero di studenti: rispettivamente 9.948 e 9.537. Seguono, Messina con 5.020, Trapani con 3.898, Agrigento con 3.896, Siracusa e provincia con 3.253, Caltanissetta con 2.529, Ragusa con 2.548 e infine Enna con 1.323.

Tra i licei, anche quest’anno lo scientifico conta il maggior numero di maturandi (6.381) . Segue il classico (3.951), linguistico (3.043), scienze umane (3.038) e opzione scienze applicate con 2618, economico sociale con 1.124. Liceo delle arti figurative, plastico- pittorico (489).

Tra gli istituti tecnici è l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing a vantare il maggior numero di maturandi (2.754) ai quali vanno aggiunti i 1.805 dell’articolazione sistemi informativi aziendali. Segue turistico con 1.828, informatica e telecomunicazioni articolazione informatica con 1.788.

Si presenteranno all’Esame di Stato 301 studentesse e studenti della sezione musicale del liceo musicale e coreutico e 77 della sezione coreutica triennio.

Il maggior numero di studenti tra gli istituti professionali si trova nell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera con 3.803 maturandi. Seguono: manutenzione e assistenza tecnica con 853 candidati, servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione enogastronomia con 619 candidati, agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane con 486 candidati.

Un augurio speciale rivolto a tutti i maturandi da parte del Direttore Generale dell’Usr Sicilia, Giuseppe Pierro: “Auguro buono studio e un ottimo risultato finale alle studentesse e agli studenti del secondo ciclo di istruzione che si apprestano ad affrontare le prove dell’Esame di Stato, traguardo importante del percorso scolastico di ognuno di loro”.