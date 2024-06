Festival Vulcani Etna: dal 21 al 23 giugno in un comune del Catanese

Torna il Festival Vulcano Etna, anche quest’anni ricco di sorprese, ospiti e interventi interessanti. Tema di quest’anno i campi Flegrei.

Dopo il successo della prima edizione, quest’anno la manifestazione si rinnova e punta il focus su “Terre in Movimento”. Tra le serate vi sarà come ospite il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro di Vito, che illustrerà un tema esternamente attuale: il risveglio dei campi Flegrei. Nel programma trova spazio anche un documentario di Giuseppe Distefano sull’attività eruttiva in corso da settimane in Islanda.