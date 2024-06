Elezioni Europee a Catania, squilla telefono in cabina: denunciato votante

Squilla telefono in cabina elettorale e scatta la denuncia per un cittadino recatosi alle urne a Catania, nel corso delle elezioni europee.

Durante le recenti elezioni europee a Catania, si sono verificati episodi isolati di uso improprio dei telefoni cellulari all’interno delle cabine elettorali.

In un episodio, un votante è stato colto in flagrante quando il suo cellulare ha emesso una suoneria mentre si trovava in cabina. Tuttavia, dopo un’ispezione accurata del dispositivo, è stato verificato che non vi erano state scattate fotografie, e l’accaduto è stato attribuito a un semplice caso di dimenticanza.

In un altro incidente, avvenuto in un istituto scolastico, un votante ha lacerato la propria scheda elettorale. Questo gesto non è stato interpretato come un atto di protesta marcato, ma come un errore nell’indicazione della preferenza elettorale. Anche in questo caso, è seguita una denuncia formale.