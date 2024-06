Catania, piazza Federico di Svevia sarà pedonale: c’è la data

Piazza Federico di Svevia è ufficialmente pedonale. Di seguito, i parcheggi disponibili, servizio navetta e i vari settori con fasce orarie.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha appena comunicato che Piazza Federico di Svevia sarà finalmente pedonale. Da domenica 16 giugno il nuovo progetto prenderà vita. Finalmente il maestoso Castello Ursino sarà libero da macchine che ingombravano le strade e i marciapiedi.

Il Sindaco dichiara di essersi a lungo confrontato con residenti e operatori commerciali, raccogliendo i loro suggerimenti laddove ci permettessero di migliorare la proposta. Il fine del progetto è quello di trasformare la citta di Catania in una città turistica a misura di pedone. D’altronde maggiori turisti si traduce in un miglioramento dell’economia per un’intera città.

Trantino dichiara: ” Per incoraggiare maggiori flussi, stiamo pianificando una serie di eventi che consentiranno di scoprire il gusto di avvicinarsi al Castello a piedi, raggiungendolo dalla stazione Metropolitana di piazza Stesicoro, o dalle nuove aree di sosta aperte grazie alla collaborazione di AMTS e dell’Autorità di sistema Portuale (oltre quelle riportate nella grafica AMT ricordiamo i 190 posti disponibili tra l’interno del Porto e gli Archi della Marina)“.

Rassicura cittadini e turisti che raggiungere la nuova area pedonale di Piazza Federico di Svevia sarà abbastanza facile. Sono infatti predisposti dei parcheggi vicino alla nuova area pedonale: parcheggio R1 in Via Plebiscito, Piazza Vaccarini, Via Zurria e Piazza Borsellino. Inoltre saranno disponibili numerose navette, che consentiranno di raggiungere comodamente Castell Ursino.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

L’inaugurazione avverrà questa domenica, 16 giugno, alle ore 20.30 con un concerto che vedrà il contributo offerto da Lautari, Mario Venuti, Rita Botto, Eleonora Bordonaro, l’orchestra dell’Istituto Angelo Musco diretta da Daniele Zappalà e Gino Astorina.

Di seguito la mappa pedonale, con i rispettivi parcheggi e prezzi e i vari settori con le fasce orarie: