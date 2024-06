Bambino salvato grazie al pronto intervento di Polizia e Croce rossa

Si è dimostrato fondamentale il tempestivo intervento della Polizia e Croce rossa nel salvataggio di un bambino con evidenti difficoltà respiratorie

Tragedia evitata nel Catanese. Il fatto si è verificato ad Acireale nei giorni scorsi dove una donna, in evidente stato di shock, si aggirava tra le auto in transito in via Torquato Tasso con in braccio il proprio bambino di 1 anno e mezzo, con chiare difficoltà respiratorie. La madre, di origine magrebina, ha chiesto immediatamente aiuto a una volante di polizia di passaggio. I poliziotti Giuseppe e Fabio, hanno subito prestato soccorso alla donna e al bambino, che effettivamente mostrava incapacità di autonoma respirazione.

In quegli attimi di preoccupazione, gli agenti non hanno dubitato un attimo nel chiedere soccorso a un’autovettura della Croce Rossa Italiana. Predisponendo un trasporto d’urgenza e sgomberando quanto più possibile il traffico per condurre madre e piccolo in ospedale, il commissariato di Polizia ha informato i medici del pronto soccorso del tempestivo arrivo.

All’arrivo in ospedale, lo stato del bambino è stato qualificato come codice rosso. I medici hanno immediatamente provveduto all’assistenza del piccolo, informando poco dopo la madre e i poliziotti che il bambino non era più in pericolo di vita. Il giorno seguente, gli autori del soccorso effettuato, si sono premurati di far visita al piccolo strappandogli qualche attimo di gioia.