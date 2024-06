Fast Animals and Slow Kids in concerto a Catania: dove e quando

Il gruppo italiano alternative rock si esibirà nuovamente a Catania. Di seguito tutte le informazioni per i fan.

A poco meno di un mese dalla fine del primo tour europeo, la band italiana annuncia che a dicembre tornerà con un concerto nella città etnea.

I Fast Animals And Slow Kids saranno in concerto a Catania giorno lunedì 30 dicembre, con il live in programma al LAND alle ore 21.

I biglietti sono dispinibili in prevendita dal 6 giugno, su Ticketone, dall’11 giugno disponibili anche nei punti vendita autorizzati.