Etna Comics, Premio D’Arrigo per il talento artistico ai liceali: la classifica

Martina Iulianello

Studentessa in Giurisprudenza e da sempre appassionata di diritto e delle dinamiche politiche che lo generano. Negli anni ha svolto attività politica in Consiglio comunale e ha mantenuto attiva la sua passione per lo studio e per le lingue straniere, completando un semestre di studio all'estero. Da sempre innamorata dell'arte della scrittura, sogna di far confluire tutti i suoi interessi nell'attività di giornalismo.