Concorso Magistratura Tributaria 2024: come candidarsi

Concorso Magistratura Tributaria 2024: indetto il bando. Di seguito tutti i dettagli sulle modalità d'accesso.

Concorso Magistratura Tributaria 2024: il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto il bando. La selezione pubblica prevede la copertura di 146 posti da inquadrare nel ruolo di Magistrato tributario. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il giorno 7 luglio 2024. Di seguito tutti i dettagli sui requisiti necessari e su come candidarsi.

Concorso Magistratura Tributaria 2024: i requisiti richiesti

Per essere ammessi al concorso per Magistrati Tributari 2024 è necessario che l’aspirante candidato:

sia cittadino italiano;

abbia l’esercizio dei diritti civili;

sia di condotta incensurabile;

sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;

sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per il concorso pari a 50 euro, da versare tramite il servizio PagoPa;

alle spese per il concorso pari a 50 euro, da versare tramite il servizio PagoPa; sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;

sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, oppure del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.

Come avvengono le selezioni

La procedura di selezione di 146 magistrati tributari nell’anno 2024 comprende tre prove, ossia:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

una prova preselettiva;

una prova scritta;

una prova orale.

Concorso Magistratura Tributaria 2024: come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per 146 Magistrati tributari deve essere inviata entro il 7 luglio 2024 esclusivamente per via telematica. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Durante la compilazione della domanda i candidati dovranno indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

I candidati, successivamente all’aver presentato la domanda online, dovranno effettuare la stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. Questa, infatti, dovrà essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.