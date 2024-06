Circonvallazione Catania, in funzione controllo elettronico semafori: da quando

C'è la data dell'attivazione del sistema elettronico ai semafori della circonvallazione, al fine di rilevare le infrazioni.

Da lunedì 10 giugno entreranno in funzione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico T-Exspeed. Questi semafori sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso e/o i passaggi pedonali. L’innovativo dispositivo ad alta tecnologia, basato su tecniche di Computer Vision in tempo reale, sarà inizialmente attivo tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone e permetterà di sanzionare i trasgressori dopo l’immediato rilevamento delle violazioni.

Il nuovo strumento è voluto fortemente dall’Amministrazione comunale a salvaguardia di tutti gli utenti e in particolare dei pedoni, soprattutto a seguito degli incidenti negli ultimi anni, alcuni dei quali mortali. Ogni cittadino sarà quindi maggiormente tutelato da questi interventi. Non solo circonvallazione. L’innovativo strumento sarà progressivamente installato nei semafori di tante altre parti della città. Parallelamente si provvederà a rimpiazzare i semafori più vecchi con quelli di nuova generazione e a rimodulare i tempi di attesa per l’attraversamento dei pedoni. Questo sistema “smart” di fatto sostituisce l’operatore di polizia municipale a presidio di ogni semaforo, che in passato era una presenza costante.