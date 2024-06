Torre del Grifo: altra asta deserta per il centro sportivo etneo

L'ex quartiere generale del calcio catanese, non ha trovato alcun acquirente, malgrado il ribasso rispetto alle precedenti aste.

Nonostante il ribasso rispetto alle precedenti aste (il prezzo base era fissato a 21.705.000 euro per la seconda asta), nessuno si è fatto avanti per acquistare il centro sportivo di Mascalucia di Torre del Grifo, importante villaggio sportivo che, fino a qualche anno fa, rappresentava una delle principali meraviglie sportive d’Europa, costituito da un edificio polifunzionale sportivo, due piscine coperte, un’area parcheggio, quattro campi da calcio, un resort, spazi comuni, suite, uffici e altro ancora. Il futuro del complesso “Torre del Grifo Village” rimane dunque incerto.

Catania FC, il DS Fagiano “Stiamo valutando il da farsi”

Nel corso della presentazione del nuovo direttore sportivo del Catania Daniele Fagiano, avvenuta ieri mattina presso la sala conferenze dello stadio Angelo Massimino, il neo-dirigente rossazzurro, riguardo ad una possibile acquisizione del centro sportivo, ha risposto: “E’ un discorso oggetto di continua valutazione. Nelle varie riunioni con il CdA – prosegue il direttore – io come riferimento principale cerco di spiegare approfonditamente l’importanza di dotarci di un impianto per far crescere il club. Le intenzioni del presidente sono chiare, attendiamo quelli che saranno i suoi prossimi passaggi. Il centro sportivo riguarda la crescita della società, lo sviluppo del settore giovanile. I solleciti su questo punto sono tanti e non smetterò di farli” – ha concluso Daniele Fagiano.