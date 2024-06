Metro Catania, slitta l’apertura di Fontana e Monte Po? Primi dubbi tra i cittadini

Apertura in programma per la prima settimana di giugno ma è già venerdì. Sorgono dubbi su probabile slittamento.

La settimana scorsa era stata confermata l’apertura delle nuove stazioni Fontana e Monte Po, programmata la prima settimana di giugno. Oggi, venerdì 7, si entra nel weekend dei primi sette giorni del sesto mese dell’anno. Al momento, le stazioni sono ancora chiuse e a molti comincia a sorgere il dubbio di un altro slittamento.

I lavori sono conclusi, ultimati anche con il montaggio devi tabelloni delle fermate aggiornati con le 2 neostazioni, ancora coperte in attesa della riapertura. Inoltre, con questa apertura, arriveranno importanti novità per il comune di Misterbianco. Entro giorno 1 luglio saranno attivati i collegamenti bus tra Misterbianco e metropolitana FCE com frequenza di trasporto ogni 30 minuti.

Sarà successivamente istituita una seconda linea Monte Po- Nesima- Liberi- Monte Po, così da poter servire i quartieri di Lineri e Montepalma, fino a Piazza Mercato. Invece, è prevista una linea shuttle Monte Po- Misterbianco- Monte Po che attraverserà il centro storico e la zona commerciale.

Il 15 giugno sarà interrotta per sempre la Littorina, tratta Catania- Paternò, causando molte polemiche da parte dei passeggeri abituali.