Etna Comics 2024: il programma della seconda giornata

Etna comics il programma della giornata di oggi 7 giugno: dal Meet & Greet con Ross Mullan alla premiazione di Zero Calcare

Ieri, 6 giugno 2024, ha preso il via la dodicesima edizione dell’ Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto e della cultura pop.

Con nuovi spazi e percorsi completamente ridisegnati, l’evento ha abbracciato un’area ancora più ampia della città, da Etna Comics Plaza a Zo – Centro Culture Contemporanee, passando per i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere. Il tradizionale taglio del nastro, officiato dal sindaco di Catania Enrico Trantino, ha dato ufficialmente il via a quattro giorni di eventi, incontri, mostre e spettacoli che animeranno la città fino al 9 giugno. Vediamo adesso il programma per la giornata di oggi.

Il programma del 7 giugno

Ecco, di seguito, quali sono gli appuntamenti più interessanti in programma per la seconda giornata del Festival internazionale del fumetto e della cultura pop etneo, giunto alla sua 12esima edizione.

Mattina:

10:00: Workshop “Lezione di Cura delle Creature Magiche” – Area Letteratura Fantasy (Pad. F1 – Piano Terra Sala Uzeta)

11:00: Workshop “Le Lingue elfiche di Tolkien” – Area Letteratura Fantasy (Pad. F1 – Piano Terra Sala Uzeta)

11:00: Meet & Greet con Ross Mullan (White Walker ne “Il Trono di Spade”) – Area Movie

Pomeriggio:

15:00: “Doppio anch’io” con Fabrizio Mazzotta e i doppiatori di Hazbin Hotel (Rossa Caputo e Riccardo Suarez) – Creator Lounge

15:00: Incontro “In campo 2024” – Area Movie (anteprima italiana in vista degli Europei in Germania)

16:00: Incontro con le attiviste Clizia De Rossi, Nadia Lauricella e Christine Puglisi – Area Taboocom

16:30: Incontro con gli attori Ester Pantano e Domenico Centamore (serie Rai “Makari”) – Area Movie

Sera:

20:30: X edizione del Premio Angelo D’Arrigo – Area Palco

Premiazione di Zerocalcare e Barbara Gallavotti