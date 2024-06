Elezioni Europee 2024: breve guida in vista del voto

Elezioni Europee 2024: l'8 e il 9 giugno in Italia si voterà per le Elezioni Europee, ecco una breve guida su come e dove votare

Elezioni Europee 2024: con le elezioni europee, ogni 5 anni i cittadini dell’UE eleggono i propri rappresentanti come Membri del Parlamento Europeo. Ecco come, dove e quando si voterà quest’anno.

Quando si vota?

I paesi dell’UE voteranno in giorni diversi. In Italia, il voto si svolgerà nelle due giornate di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno. I seggi saranno aperti il primo giorno dalle 15 alle 23, mentre il secondo giorno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio partirà subito dopo la chiusura dei seggi.

Al voto potranno partecipare tutti gli italiani che avranno compiuto il diciottesimo anno di età entro il 9 giugno 2024.

Come si vota?

Il Paese sarà suddiviso in 5 circoscrizioni elettorali: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole, ciascuna avrà un numero di seggi assegnati in base alla popolazione residente. Dei 76 seggi a disposizione per l’Italia i cittadini Siciliani potranno votare solo gli 8 candidati appartenenti alla circoscrizione insulare.

Gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze per candidati della stessa lista, rispettando l’alternanza di genere, quindi:

Nel caso di 2 preferenze : un uomo e una donna

: un uomo e una donna Nel caso di 3 preferenze: uomo-donna-uomo oppure donna-uomo-donna

Non sarà permesso il voto disgiunto, quindi non sarà possibile votare candidati di una lista diversa da quella del partito scelto.

Cosa serve per votare alle Elezioni Europee 2024?

Requisiti

Cittadinanza: essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Età: avere almeno 18 anni

avere almeno 18 anni Residenza: essere residenti nel Paese in cui si intende votare. I cittadini dell’UE che risiedono in un altro Stato membro possono scegliere se votare nel Paese di residenza o nel proprio Paese di origine.

essere residenti nel Paese in cui si intende votare. I cittadini dell’UE che risiedono in un altro Stato membro possono scegliere se votare nel Paese di residenza o nel proprio Paese di origine. Iscrizione nelle liste elettorali: essere iscritti nelle liste elettorali del proprio comune di residenza.

Documenti