Cinema in festa, biglietti a € 3,50: le sale che aderiscono a Catania e provincia

A giugno, da domenica 9 a giovedì 13, film a prezzo ridotto, ecco le sale in provincia di Catania che aderiscono al progetto.

Cinema in Festa si rinnova per la questa edizione, da domenica 9 giugno a giovedì 13 nelle sale di tutta Italia. Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

Il progetto, lanciato nel 2022, andrà avanti fino al 2026: ogni anno a Giugno e Settembre per 5 giorni il biglietto costerà solo 3,50 € per tutti i film. Di seguito le sale che aderiscono al progetto in provincia di Catania.