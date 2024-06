Allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato 32enne nel Catanese

Allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica nel Catanese: denunciato dalla polizia un 32enne con precedenti penali.

Un uomo di 32 anni di Caltagirone è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato di energia elettrica. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone hanno scoperto che l’uomo aveva collegato illegalmente il sistema elettrico della sua abitazione alla rete pubblica.

La scoperta è avvenuta durante un controllo richiesto dallo stesso individuo, che, condannato a 9 mesi di reclusione per sostituzione di persona, stava cercando di ottenere l‘affidamento in prova ai servizi sociali come alternativa alla detenzione. Durante le verifiche preliminari per la concessione del beneficio, i poliziotti hanno rilevato l’allaccio abusivo, denunciando così l’uomo alla Procura di Caltagirone.