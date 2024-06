Catania FC: dopo Faggiano l’annuncio di Toscano?

Il tecnico calabrese, considerato tra i migliori allenatori della terza serie, sembrerebbe ad un passo dagli etnei.

Dopo l’eliminazione dai play-off da parte degli irpini dell’Avellino al “Partenio Lombardi”, i rossazzurri di Pelligra puntano subito alla programmazione della nuova stagione 2024-2025. Il nuovo percorso etneo, vede l’ingresso di una figura professionale all’interno dell’organigramma societario, ovvero, parliamo del neo direttore sportivo Daniele Faggiano, un grande professionista che, nel corso degli anni, ha militato in club di assoluto valore come Parma, Genoa, Sampdoria, Bari, Siena, Palermo e Trapani.

Catania, per il dirigente pugliese, rappresenta la terza esperienza in Sicilia, dove avrà sicuramente molto lavoro da fare in termini di mercato e di sfoltimento della rosa attuale (quest’ultima ampliata anche dopo il ritorno alle falde dell’Etna dei tanti giocatori ceduti in prestito nel corso dello scorso mercato di gennaio).

Toscano-Catania: un matrimonio che si farà?

Come ormai ben noto, Michele Zeoli non siederà sulla panchina siciliana nel corso della prossima stagione e, il vice-presidente Grella, coadiuvato dal DS Faggiano, è alla ricerca del nuovo tecnico che, con ogni probabilità, sarà chiamato a condurre i rossazzurri ad un campionato da protagonista, che possa proiettare il Catania verso la cadetteria, obiettivo principale del nuovo progetto targato Ross Pelligra.

Negli ultimi giorni, sono iniziate a circolare parecchie voci sui possibili candidati per la panchina etnea: da Inzaghi a Baldini (già ex allenatore del Catania), fino a Caserta, Pagliuca e Cosmi.

In realtà, il Catania, sembrerebbe essere ad un passo dall’ingaggio del tecnico calabrese Domenico Toscano, grande esperto della serie C, avendo ottenuto diverse promozioni in serie B, come ad esempio l’ultima con i bianconeri del Cesena.

Toscano, costituirebbe un “lusso” per il Catania, poiché, il calabrese, porterebbe un grande bagaglio d’esperienza in Sicilia, infatti, anch’egli sembrerebbe interessato e motivato a sposare la causa etnea, ma attualmente, l’unico “nodo” da scogliere, è la questione contratto: Toscano ha ancora un anno di contratto con gli emiliani e, nelle ultime ore, l’allenatore incontrerà la dirigenza del Cesena per discutere della risoluzione, per poi approdare a Catania.

Gli etnei dunque, attendono l’ok definitivo per il tesseramento del tecnico, con il quale, una volta inserito all’interno dell’organigramma, si potrà discutere del mercato.

In tanti, con molta probabilità, lasceranno Catania, per poter cercare fortune altrove, anche se adesso è troppo presto per fare calcoli.

Infine, la società ha annunciato che, da metà luglio, i rossazzurri si raddureranno in ritiro ad Assisi (che già, in passato, ha ospitato gli etnei) fino a dopo ferragosto, quando il Catania, andrà ad affrontare il primo turno della Coppa Italia Frecciarossa.