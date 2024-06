Offerte voli da Catania: vacanze estive a partire da 12,99 euro con Wizz Air

Offerte voli da Catania, questa volta si parte da 12,99 euro per raggiungere destinazioni nazionali e non. Ecco le proposte più allettanti.

Offerte voli da Catania, continuano le proposte di Wizz Air per l’estate e non solo, con voli super economici per destinazioni italiane ed europee. I vantaggi aumentano per gli aderenti al Wizz Air discount club, di cui si riportano anche i prezzi nelle immagini. L’importante però è prenotare entro oggi!

Offerte voli Catania: i prezzi sotto i 20 euro

Tra le destinazioni europee: Tirana a 12,99 €, Sofia, Budapest e Bucarest a 19,99 €. Le città italiane in offerta invece sono Milano Linate, Bologna a 14.99 € e Torino a 19,99 €. Tutte le mete hanno date ben precise che è bene attenzionare!

Offerte voli da Catania: i prezzi sopra i 20 euro

Alziamo un po’ la quota dell’importo, ma ci manteniamo sempre bassi: Verona e Venezia gli unici aeroporti italiani rispettivamente a 24,99 €. Continuiamo con Monaco a 22,99, Iasi da 23,99 €, Praga a 29,99 €, Amburgo, Katowice e London Gatwick a 31,99 €. Concludiamo con Bruxelles Charleroi a 35,99 € e Varsavia Chopin a 45,99 €.