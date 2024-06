Ermal Meta cerca cantautori siciliani: apriranno i suoi concerti

Ermal Meta avvia "Palco aperto": iniziativa atta a selezionare dei cantautori siciliani per aprire i concerti in Sicilia del cantante.

L’artista Ermal Meta inaugura “Palco aperto“: un’iniziativa che mira a selezionare dei cantautori siciliani per aprire i concerti del cantante in Sicilia. In particolare, si tratta di due date: 24 agosto nell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea e il 25 Agosto al Teatro Verdura di Palermo.

“Un palco per un musicista è ossigeno, almeno per me è stato così – spiega Ermal Meta -. Sono cresciuto rimbalzando di locale in locale, di palco in palco. Tutti piccoli, tutti difficili, tutti, a loro modo, necessari e meravigliosi. Quest’anno, desidero che il palco del Buona Fortuna Tour non sia solo mio, ma che rappresenti un’opportunità per chi ha qualcosa da dire quando imbraccia una chitarra o quando si siede davanti ad un pianoforte. Fatevi avanti”.

Per partecipare bisognerà compilare questo form entro il 20 giugno 2024. Possono partecipare tutti i residenti nella regione Sicilia. Non è presente un limite di età.