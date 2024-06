Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024: i dettagli

Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024: al via il bonus già testato nel 2023. Si potrà fare richiesta dal 5 giugno.

Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024: via al bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori dal 5 giugno 2024. La stessa misura ha già contribuito alla riduzione dei pedaggi nel 2023.

Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024: come fare richiesta

Per richiedere il bonus bisogna seguire una procedura divisa in due fasi:

prenotare la domanda : questa è una procedura iniziale da fare online dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti;

: questa è una procedura iniziale da fare online dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti; inizio dell’istanza: si tratta dell’istanza definitiva che verrà analizzata dalle autorità competenti per poter verificare la possibilità del rilascio del bonus.

Bonus pedaggi autostradali per autotrasportatori 2024: i requisiti

Questa agevolazione è un meccanismo di sconto destinato a chi opera nell’ambito dell’autotrasporto. Le riduzioni possono essere richieste da chi, in data 31 dicembre 2022 e nel corso del 2023, risulta essere stato iscritto come rappresentante appartenente ad impresa, a cooperativa, a consorzio o a società consortili all’Albo nazionale autotrasporti. Può essere richiesta non solo dalle imprese di autotrasporto per conto proprio, ma anche per conto di terzi. L’importante è che:

la sede legale sia in UE , Regno Unito o Svizzera;

, Regno Unito o Svizzera; sia in possesso della debita licenza.

Tempi da seguire per la domanda

Le prenotazione per autotrasportatori 2024 partono dal 5 di giugno alle ore 9.00. La domanda potrà essere effettuata fino alle ore 14.00 dell’11 giugno del 2024. Per richiedere la prenotazione all’agevolazione indicata, bisogna necessariamente procedere attraverso la piattaforma dedica sul Portale dell’Albo autotrasportatori all’indirizzo “Pedaggi”.

Una volta espletata la prima fase sarà la volta della seconda: bisogna inserire i dati inerenti alla propria richiesta, aggiungendo la firma digitale (che è possibile ottenere cercando online vari metodi oppure tramite l’utilizzo di tavoletta grafica o iPad) e, infine, inviare ufficialmente e in via definita la domanda. Quest’ultima, partirà dalle ore 9.00 del 24 giugno con la scadenza fissata alle ore 14.00 del 21 luglio del 2024. Per tutti i dettagli, visitare la Delibera del 7 maggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale.