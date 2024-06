Blitz antidroga a Catania, coinvolto anche un minorenne: arrestato

La Polizia di Stato ha condotto un’importante operazione di contrasto contro l’illegalità diffusa, nello specifico contro lo spaccio di droga.

Nel quartiere di San Giovanni Galermo, in particolare nella via Capo Passero e nelle zone limitrofe, la Polizia di Stato ha condotto un’importante operazione di contrasto contro l’illegalità diffusa. Durante le ispezioni, i militari hanno scoperto diverse attività illecite.

Durante le operazioni, sono stati arrestati due uomini colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, un giovane intento a spacciare lungo via Capo Passero è stato bloccato dopo aver tentato di nascondersi nel vano del motore dell’ascensore di uno dei condomini. La perquisizione ha portato al rinvenimento di cocaina, crack e marijuana, oltre a un bilancino per la pesatura delle sostanze e una radio ricetrasmittente utilizzata per comunicare con le “vedette” appostate sui tetti della zona. Il giovane, un minore di 17 anni, è stato tratto in arresto e accompagnato presso il centro di prima accoglienza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, durante il servizio, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione di un 48enne catanese pluripregiudicato. Qui è stata rinvenuta cocaina in pietra e materiale per la pesatura e il confezionamento. Sono stati anche trovati taccuini con indicazioni sugli assuntori ancora debitori di somme di denaro. L’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il cane antidroga Ares ha contribuito al rinvenimento di 160 dosi di marijuana già confezionate, oltre a una busta contenente marijuana da confezionare e un contenitore metallico con dosi di cocaina. Tutto il materiale è stato sequestrato.