Sicilia, litiga col marito e lo spinge giù da un ponte: 48enne in gravi condizioni

Una donna di 58 anni ha attentato alla vita del marito spingendolo giù dal ponte su cui si trovavano al momento del litigio.

È avvenuta nei pressi di Aspra, una frazione di Bagheria (PA), la lite tra marito e moglie che questa volta ha messo a rischio la vita dell’uomo.

Secondo le ricostruzioni delle autorità, i due si trovano in auto quando il litigio era iniziato, forse innescato dall’imminente separazione già prospettata dalla coppia, successivamente sarebbero scesi dal veicolo per continuare a discutere. Proprio a questo punto, giunta all’acme della rabbia, la donna avrebbe spinto il marito verso il precipizio cui si affacciava il ponte dove si trovavano, privo di parapetti e affacciato proprio sul litorale palermitano.

L’uomo di 48 anni è precipitato da 5 metri d’altezza riportanti gravi fratture, trasportato all’ospedale Civico a Palermo in codice rosso; al momento, però, non sembra in pericolo di vita.