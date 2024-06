Sicilia, borse di studio per studenti di scuole di II grado: i requisiti necessari

Erogate borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Di seguito gli importi previsti e come ottenerne una.

La fondazione Federico II ha istituito la prima edizione per l’assegnazione di borse di studio, destinati a studenti e studentesse delle scuole di II grado della Sicilia. Tutto questo per agevolare l’accesso alle varie Università.

In totale saranno erogate 75 borse di studio, di cui: 25 da 2mila euro e 50 da 500. Le 25 borse di studio spetteranno a tutti gli studenti che nel 2024 abbiano conseguito un punteggio di 100/100 agli esami di maturità. Le restanti 50 spetteranno, invece, agli studenti che nel 2024 abbiano conseguito, agli esami di maturità, un punteggio di tra 90/100 e 99/100.

Come partecipare

Tutti gli studenti interessati dovranno presentare un elaborato scritto sul significato storico, culturale e politico del periodo in cui fu governata dall’imperatore Federico II di Svevia o, in alternativa, un elaborato sulle origini storiche e sul significato politico dello Statuto autonomistico della Regione Siciliana.

Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana. Mentre, sul sito della Fondazione Federico II saranno pubblicatele informazioni necessarie per la presentazione della candidatura, i nominativi dei membri del comitato, la graduatoria dei vincitori e l’importo assegnato a ciascuno. Tra i requisiti per la partecipazione è necessario avere un ISEE inferiore a 25mila euro.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Gaetano Galvagno, presidente della Fondazione Federico II dichiara: “I giovani devono essere messi in grado di costruire il proprio futuro, partendo dalla scuola e dall’Università, anche chi ha oggi qualche difficoltà economica ha diritto a sognare un futuro diverso: le borse di studio hanno proprio questa finalità. I ragazzi studiando, approfondendo, aumentando il proprio bagaglio culturale, riusciranno un giorno ad affacciarsi nel mondo del lavoro con gli strumenti necessari per realizzarsi appieno“. Inoltre aggiunge: “Queste borse di studio premiano l’impegno, la passione e le tante energie profuse nello studio. L’auspicio della Fondazione Federico II è quello che questi ragazzi continuino in un percorso didattico universitario e non siano costretti a rinunciarvi per meri motivi economici“.