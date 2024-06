Offerte Ryanair, prezzi super low-cost: vacanze estive a partire da 12,99€

Non è ancora troppo tardi per prenotare le vacanze estive: da Budapest a Barcellona, sono tante le mete europee da scoprire grazie a Ryanair.

La compagnia irlandese low-cost più scelta dagli utenti per i loro viaggi ritorna con prezzi super competitivi che fanno venire voglia di volare subito alla scoperta di nuovi paesaggi.

Come spesso fa, la compagnia ha appena pubblicato, sul suo sito ufficiale, una serie di mete con tratte scontate da tenere in considerazione per le vacanze estive: le offerte varranno fino a metà giugno e fino a fine disponibilità di prenotazione.

Non è ancora troppo tardi per prenotare le vacanze estive: da Budapest a Barcellona, passando per Katowice e Berlino; sono tante le mete europee che potrete visitare, da soli, in compagnia di amici o in famiglia, a prezzi veramente concorrenziali.

Ecco qui una carrellata di mete, selezionate dalla redazione di LiveUnict, per tutti coloro che sono curiosi di scoprire quali opportunità Ryanair ha messo a disposizione dei propri clienti.

Offerte Ryanair: partendo da Catania

Ecco quali sono le tratte che Ryanair ha organizzato all’aeroporto Fontanarossa di Catania:

Budapest a partire da 12,99€

a partire da Malta a partire da 12,99€

a partire da Marsiglia a partire da 12,99€

a partire da Parigi Beauvais a partire da 12,99€

a partire da Tirana a partire da 12,99€

a partire da Vienna a partire da 12,99€

a partire da Katowice a partire da 19,32€

a partire da Rodi a partire da 21,10€

a partire da Eindhoven a partire da 26,32€

a partire da Bucharest (Otopeni) a partire da 26,99€

a partire da Heraklion Creta a partire da 34,33€

a partire da Berlino Brandeburgo a partire da 35,44€

a partire da Varsavia Modlin a partire da 36,99€.

Offerte Ryanair: partendo da Palermo

Ecco quali sono le tratte partendo da Punta Raisi a Palermo: