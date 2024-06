“I Leoni di Sicilia” celebra la vittoria: è la migliore serie drama del 2024

La serie girata principalmente in Sicilia è stata premiata per la sua eccellenza. Di seguito i dettagli sui riconoscimenti ricevuti.

Ad essersi aggiudicata ben due Nastri d’Argento per la categoria Grandi Serie 2024 è una serie tutta italiana: “I Leoni di Sicilia”, diretto dal grande regista Paolo Genovese, che ha ottenuto infatti i premi come Miglior Serie Drama e Miglior attore protagonista. Disney+ festeggia, insieme a tutto il cast, il grande riconoscimento ricevuto per l’ottimo lavoro.

Il primo premio, Miglior Serie Drama, premia il regista Paolo Genovese, la produzione di Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production – una società di Leone Film Group – e la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e il cast intero. Il premio Miglior Attore Protagonista, invece, è stato assegnato invece a Michele Riondino.

Non sono mancate le dichiarazioni entusiaste di coloro che hanno partecipato alla realizzazione della serie: “Sono entusiasta per questa vittoria ai Nastri d’Argento de I Leoni di Sicilia – ha affermato Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia -. Rivolgo poi i miei complimenti a Michele Riondino per il premio e ringrazio Miriam Leone, tutto il cast e la crew”.

“Siamo felicissimi per questo importante riconoscimento per la nostra serie e per il protagonista Michele Riondino”, ha dichiarato Federico Scardamaglia, produttore per Compagnia Leone Cinematografica. “Ringraziamo il sindacato dei giornalisti per il Nastro come Miglior Serie Drama e Disney per aver creduto in questa storia profondamente italiana e averla portata in tutto il mondo con grande successo”.

“Siamo orgogliosi per questo prestigioso riconoscimento reso possibile da un grande lavoro di squadra”, hanno affermato Raffaella e Andrea Leone, Ceo di Lotus Production.“Ringraziamo Paolo Genovese che è stato un direttore d’orchestra incredibile, Disney che ha accolto il progetto e lo ha accompagnato in ogni fase e i nostri partner di Compagnia Leone per aver condiviso questa avventura”.