Concorsi Sicilia, posti in ospedale e CNR: come candidarsi

Concorsi Sicilia, nuovi bandi attivi: posizioni aperte in aziende ospedaliere e CNR. Di seguito i dettagli su come partecipare.

Concorsi Sicilia: sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale diversi bandi. Di seguito tutti i dettagli sulle offerte più interessanti.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martina” di Messina

Sei posti disponibili per Medico di medicina d’urgenza e di pronto soccorso, presso l’azienza ospedaliera dell’università di Messina. Ovviamente per accedere al concorso il candidatto dovrà essere in possesso di una laura in medicina e chirurgia.

La valutazione è basata sui titoli e su un breve esame, di quale non sono state specificate nel dettaglio le modalità. Le domande per la partecipazione devono essere presentate entro il 25 giugno.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania

Il concorso presso l’azienda ospedaliera Garibaldi prevede l’inserimento di 6 medici di patologia clinica. Per poter partecipare alla selezione sarà quindi necessario essere in possesso di: diploma di laurea in medicina e chirurgia, la specializzazione in patologia clinica ed essere inscritto all’albo dei medici – chirurghi.

Il concorso prevedere delle prove d’esame: una prova scritta, la quale consiste in una relazione su un caso clinico simulato, una prova pratica e una prova orale. Tutte le prove d’esame sono volte a comprendere l’abilità del candidato nel suddetto campo. La domanda va spedita attraverso il sito dell’ospedale Garibaldi di Catania. È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre domenica 23 giugno.

Concorso presso CNR istituto per la Microelettronica e microsistemi

Una selezione per titoli e colloquio è stata aperta per trovare 2 ricercatori presso il CNR (consiglio Nazionale delle Ricerche) di Catania.

I candidati che intendono partecipare dovranno essere forniti di Laurea Magistrale attinente alle tematiche del progetto di ricerca.

Inoltre, si richeiede un esperienza triennale nel campo delle tecnologie realizzative e/o delle tecninche di caratterizzazione, modelli teorici su materieali, moduli fotovoltaici. Infine, il candidato deve conoscere l’inglese.

L’ultima data utile per iscriversi al concorso è lunedì 24 giugno 2024.