Catania, chiede 20 euro in cambio del telefono rubato: arrestato 28enne

Adesso il giovane è in arresto e dovrà rispondere di tentata estorsione di fronte all'autorità giudiziaria in attesa della "direttissima".

Catania, un 28enne si è reso colpevole di una tentata estorsione ai danni di un altro giovane ragazzo, al quale, poche settimane prima aveva rubato il cellulare per poi chiedere 20 euro in cambio della restituzione.

La vittima, già d’accordo con la Polizia, si è presentata nel luogo in cui doveva avvenire lo scambio, con una banconota contrassegnata ed alcuni agenti della Polizia ferroviaria di Catania. Presa la banconota, il 28enne si è subito allontanato senza restituire il cellulare, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine, pregiudicato per furti e rapine ai danni degli abitanti di via Tezzano. L’uomo, a seguito del compimento dell’ultimo crimine, è stato quindi arrestato per tentata estorsione e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito della “direttissima” durante il quale l’arresto è stato convalidato.