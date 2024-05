Test Medicina 2024: le previsioni sul punteggio minino d’accesso

Test Medicina 2024: dopo la prima sessione dei test di Medicina, le prime stime sui test degli aspiranti camici bianchi.

Il 28 maggio si è tenuta la prima sessione dei test Medicina 2024. E ora, in attesa della seconda sessione, prevista per il 30 luglio, i candidati hanno potuto verificare le risposte corrette dei 60 quesiti della prova di ammissione per farsi un’idea del punteggio ottenuto.

Ma come funziona l’assegnazione dei punti? Ecco un riepilogo.

Test Medicina 2024: come funziona l’assegnazione dei punti?

Per quanto riguarda il punteggio del test di Medicina 2024, ecco come avviene l’assegnazione dei punti per ognuno dei 60 quesiti a cui sono stati sottoposti gli aspiranti medici nel corso della prova del 28 maggio. Ovviamente, il metodo è lo stesso anche per la seconda tranche del test in programma il 30 luglio

L’ assegnazione dei punti è la seguente:

risposta corretta: 1,5 punti;

risposta errata: -0,4 punti:

risposta omessa 0 punti;

Dato che i quesiti in tutto sono 60, il punteggio massimo totalizzabile è di 90 punti. Il punteggio minimo per entrare in graduatoria di Medicina 2024 (la cui pubblicazione è prevista per il 10 settembre), invece, è di 20 punti. Ricordiamo che gli studenti potranno sostenere entrambe le sessioni d’esame e far valere in graduatoria il miglior punteggio ottenuto.

Test Medicina 2024: qual è il punteggio minimo per entrare?

Partendo dalle prime impressioni degli aspiranti camici bianchi che hanno svolto la prima sessione dei test di Medicina 2024, sembra che si sia trattato di prova piuttosto semplice. Complice anche la banca dati pubblica da cui il MUR ha estrapolato le domande della prova, grande novità di quest’anno. E questo si traduce anche in un probabile punteggio minimo più alto del solito per accedere alla tanto ambita facoltà.

Stando alle prime stime, il punteggio minimo per avere accesso a Medicina 2024 dovrebbe assestarsi sui 70-75 punti. Si tratta infatti di un numero decisamente alto, basti pensare che nel 2022 si fermava a 33,4 e nel 2021 a 36,9.

Dopo un’attenta analisi sui possibili esiti che, chiaramente, vedranno l’ingresso di nuovi aspiranti camici bianchi all’interno della facoltà di medicina, non resta che aspettare i risultati finali.