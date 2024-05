Etna Comics 2024, domani la presentazione ufficiale della XII edizione

Sabato 1 Giugno, presso il Centro Direzionale Nuovaluce a Catania, si terrà la conferenza stampa della dodicesima edizione dell' Etna Comics.

Sabato 1 giugno alle 10, nella sede della Città Metropolitana di Catania, all’interno della sala stampa del Centro Direzionale Nuovaluce (al piano -1, in via Nuovaluce 67/A), sarà presentata ufficialmente la dodicesima edizione di Etna Comics, Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, in programma al centro fieristico Le Ciminiere dal 6 al 9 giugno.

Tra le più grandi e partecipate fiere d’Italia, Etna Comics rappresenta ormai dal 2011 un appuntamento fisso per gli appassionati di fumetti, cinema, gioco, videogioco, web, musica, collezionismo, spettacolo, cultura tradizionale orientale e non solo.

Tanti i big che animeranno l’edizione 2024. In area Comics spiccano il talento di Zerocalcare, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Pirandello, e l’immancabile impronta del fumetto americano grazie alla presenza di Darick Robertson e Charles Vess. Ci saranno, tra gli altri, anche Mirka Andolfo e Jordi Bernet.

Da non perdere la proiezione in anteprima assoluta del trailer e di alcune clip del film “30 anni (di meno)” e l’incontro con il regista Mauro Graiani, il produttore Roberto Cipullo e l’attore Nino Frassica.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

L’area TabooCom proporrà un panel su Supersex, la serie TV trasmessa da Netflix ispirata alla storia e alla carriera di Rocco Siffredi, che parteciperà all’incontro con il pubblico insieme alla regista Francesca Mazzoleni.

Il Premio Angelo D’Arrigo, arrivato alla decima edizione, porterà sul palco del festival la biologa Barbara Gallavotti e Zerocalcare, i due premiati di quest’anno. Il celebre fumettista sarà anche protagonista di un’esibizione, pensata per unire disegno e note, con il cantautore e musicista Giancane. A chiudere la serata l’energia dei Nanowar of Steel.

Attesissimo il ritorno a Catania di Panini Comics, che per l’occasione presenterà la cover variant del numero 3576 di “Topolino” dedicata al capoluogo etneo.

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e i membri dello staff.