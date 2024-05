31 maggio: oggi il No Tobacco Day, la giornata mondiale contro il fumo

No tabacco day: ricorre oggi 31 maggio la giornata mondiale contro il fumo. Tutte le iniziative messe in atto dal Ministero della Salute.

Più di 8 milioni di persone ogni anno muoiono a causa del consumo diretto di tabacco; anche l’esposizione al fumo passivo è dannosa per la salute, causando annualmente circa 1,2 milioni di morti nel mondo. Per questo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha deciso di istituire per il 31 maggio la giornata mondiale contro il tabacco (No Tabacco Day).

La situazione in Italia

In Italia sono oltre 93.000 le morti causate dal consumo di tabacco con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro (Tobacco Atlas – VI edi­zione), di cui circa 43.000 per tumori. Per contrastare il fumo e abbassare queste cifre così sconfortanti, l’Italia punta su tre linee guida principali:

tutelare dalle emissioni i non consumatori

prevenire l’iniziazione

sostenere la cessazione.

Gli atti concreti

Concretamente, queste tre linee guida si traducono in altrettanti atti, provvedimenti e programmi indirizzati al contrasto al tabacco: