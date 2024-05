Meteo Sicilia 2 giugno: le previsioni per la festa della Repubblica

Meteo Sicilia 2 giugno: maggio sta volgendo al termine e già da quest’ultima settimana le temperature si sono alzate, lasciando spazio all’inizio di un giugno caldo, ma soprattutto di un’estate calda. Con la fine di maggio arriva la festa della Repubblica, che si terrà questa domenica 2 giugno ed, oltre, gli eventi organizzati nelle varie città, i cittadini organizzano anche gite fuori porta e scampagnate.

Ecco, nello specifico, le previsioni di domenica 2 giugno.

Meteo Sicilia 2 giugno: Sicilia Occidentale

Per quanto riguarda la zona occidentale, ovvero la provincia Palermitana e Trapanese, sarà una giornata con nubi sparse.

A Palermo è prevista una minima di 20 gradi ed una massima di 26 gradi , a delineare come le temperature siano sempre più in rialzo.

A Trapani invece avremo una minima di 19 gradi ed, anche qui, una massima di 26 gradi. La percentuale di precipitazioni è bassa ed uguale per entrambe le zone.

Meteo Sicilia 2 giugno: Sicilia Centrale

Passiamo alle zone di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa, dove il tempo è simile nelle ultime tre città.

Agrigento è l’unica città della Sicilia dove non vi saranno nubi, bensì ci sarà il sole. Presenta anche la massima più alta, 32 gradi per una minima di 19 gradi.

Caltanissetta, Enna e Ragusa saranno coperte da nubi sparse, ma con alcune differenze. Caltanissetta è l’unica zona delle tre dove la percentuale di pioggia è bassa, mentre la minima è 18 gradi e la massima 29 gradi.

Per quanto riguarda Enna e Ragusa la probabilità di pioggia aumenta, la prima con il 60% e la seconda con il 52%. Enna, sarà infatti, la città con la massima e la minima più bassa, rispettivamente 25 gradi e 16 gradi, mentre Ragusa si trova in linea con le altre città, con una massima di 28 gradi ed una minima di 19 gradi.

Meteo Sicilia 2 giugno: Catania, Siracusa e Messina

Anche in queste zone saranno presenti nubi, sebbene però con delle differenze. Per quanto riguarda Catania avremo una minima di 20 gradi ed una massima di 27 gradi, però con una probabilità di pioggia al 50%, che potrebbe rovinare i piani di alcuni cittadini.

Invece per Siracusa e Messina la situazione metereologica è in linea con il resto dell’isola: entrambe hanno una bassa percentuale di pioggia, con la differenza che a Siracusa la minima sarà 19 gradi e la massima 28 gradi, per cui farà leggermente più caldo rispetto a Messina, che ha una minima più alta con 20 gradi, ma una massima più bassa con 26 gradi.