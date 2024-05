Graduatorie ATA terza fascia: date e modalità per le domande

Graduatorie Ata terza fascia, dal 28 maggio a l 28 giugno, è possibile presentare la propria candidatura: ecco le modalità.

Dal 28 maggio al 28 giugno 2024, è possibile presentare le domande per le candidature alle graduatorie ATA terza fascia che saranno valide per il triennio 2024-27. Con l’istanza per l’aggiornamento ATA di terza fascia, si potrà presentare domande di inserimento (per chi si inserisce per la prima volta), di conferma, di aggiornamento e di depennamento. Può partecipare chiunque possieda i requisiti di accesso per il profilo scelto.

Ecco le modalità principali per la presentazione della candidatura.

Graduatorie Ata Terza Fascia: come presentare le candidature

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento, potranno essere inoltrate in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS Istanze online. Oltre ciò, ricordiamo che, per accedere alla modalità, è necessario l’uso dello SPID.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Inoltre, è necessario ricordarsi che:

la domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti;

per tutti i profili professionali richiesti; la domanda è indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza, la cosiddetta capofila;

dell’istanza, la cosiddetta capofila; non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta;

si può scegliere una sola provincia;

Graduatorie ATA Terza Fascia: i requisiti richiesti

Gli aspiranti, inoltre, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anche dei seguenti requisiti: