Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni a Catania

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha promosso iniziative in occasione del 78º anniversario della fondazione della Repubblica.

Questa domenica si celebrerà il 78º anniversario della fondazione della Repubblica ed il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha promosso una serie di eventi celebrativi che si svolgeranno tra sabato 1 giugno e domenica 2 giugno.

Sabato alle ore 18 in piazza Bellini, saranno consegnate le onorificenze “al merito della Repubblica Italiana” a coloro i quali si sono distinti per meriti verso la Nazione in campi come lettere, arti, economia oppure nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali.

Le onorificenze, consegnate dai giovani dell’Associazione “Musicainsieme a Librino”, che si esibiranno eseguendo alcuni brani musicali, sono destinate a:

Antimo Arpaia , luogotenente dell’Arma dei carabinieri;

, luogotenente dell’Arma dei carabinieri; Carmelo Bonanno , primo luogotenente della Capitaneria di Porto;

, primo luogotenente della Capitaneria di Porto; Pierluigi Cataldo , professore ordinario dell’Università di Catania;

, professore ordinario dell’Università di Catania; Agata Cosentino , conservatore;

, conservatore; Salvatore Impieri , primo luogotenente della Capitaneria di Porto;

, primo luogotenente della Capitaneria di Porto; Giuseppe Longo , luogotenente dell’Arma dei Carabinieri;

, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri; Giuseppe Musumarra , luogotenente della guardia di finanza;

, luogotenente della guardia di finanza; Stefano Platania , ispettore superiore della polizia di Stato;

, ispettore superiore della polizia di Stato; Francesco Puglisi , dirigente ministero dell’Interno;

, dirigente ministero dell’Interno; Orazio Rapisarda , ispettore antincendi esperto dei vigili del fuoco;

, ispettore antincendi esperto dei vigili del fuoco; Concetto Gaetano Tati , brigadiere della guardia di finanza;

, brigadiere della guardia di finanza; Gennaro Tramontano, tenente colonnello della guarda di finanza.

Successivamente, la sera di sabato 1 giugno, in collaborazione con il Sindaco Enrico Trantino ed il Sovrintendente del Teatro Massimo “V.Bellini”, Maestro Giovanni Cultrera, si terrà il “Concerto per la Repubblica”, eseguito dall’orchestra e coro del Teatro, diretti dai Maestri Francesco Di Mauro e Luigi Petrozziello. La serata sarà presentata dal giornalista Salvo La Rosa.

Domenica 2 giugno alle ore 9 saranno resi gli onori ai Caduti per la Patria con la deposizione della corona d’alloro presso il Vestibolo del Sacrario Militare, sito nella Chiesa di San Nicolò l’Arena di Catania.

Alle ore 10, in piazza Università, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose della provincia, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e degli studenti di diversi istituti scolastici di Catania e della provincia, si svolgeranno la cerimonia dell’ alzabandiera, l’esecuzione dell’inno di Mameli e la lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica.

Per concludere studenti ed esponenti della società civile condivideranno con i presenti alcune riflessioni sulla Repubblica. I ragazzi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” accompagneranno la cerimonia con l’esecuzione di alcuni brani musicali.

Per l’occasione il Palazzo del Governo, il Palazzo degli Elefanti, l’Università degli Studi ed il Teatro Massimo “V. Bellini” saranno illuminati con il tricolore.