Concorso Agenzia delle Entrate 2024: fuori il bando da 80 posti

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: 80 posti disponibili, 4 in Sicilia. Chiusura dei termini per presentare domanda il 14 giugno alle 23:59.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: l’Agenzia delle Entrate recluta 80 nuove unità di personale amministrativo con contratti a tempo indeterminato per ricoprire la carica di funzionario delle risorse umane. Il piano d’assunzione rientra nel quadro di potenziamento dell’Amministrazione finanziaria, avviato l’anno scorso e rilanciato con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

I vincitori del concorso Agenzia delle Entrate ricopriranno il ruolo di funzionari dell’area gestionale, svolgendo il lavoro nell’area di selezione, valutazione, formazione e sviluppo del personale. Nello specifico, i loro compiti includeranno:

Gestione dei processi relativi alle risorse umane.

Rilevazione del fabbisogno formativo dell’Agenzia.

Supervisione dei sistemi e dei processi di valutazione del personale.

Organizzazione e conduzione di attività di selezione e sviluppo professionale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti come assessment center e development center.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: le regioni

I posti sono ripartiti tra le varie direzioni regionali come segue:

Direzione Regionale Abruzzo – 3 posti

Direzione Regionale Basilicata – 2 posti

Direzione Regionale Calabria – 4 posti

Direzione Regionale Campania – 4 posti

Direzione Regionale Emilia-Romagna – 4 posti

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia – 2 posti

Direzione Regionale Lazio – 5 posti

Direzione Regionale Liguria – 3 posti

Direzione Regionale Lombardia – 5 postiDirezione Regionale Marche – 4 posti

Direzione Regionale Molise – 2 posti

Direzione Regionale Piemonte – 4 posti

Direzione Regionale Puglia – 4 posti

Direzione Regionale Sardegna – 3 posti

Direzione Regionale Sicilia – 4 posti

Direzione Regionale Toscana – 4 posti

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: i requisiti

Per accedere al concorso i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari

Godimento dei diritti politici e civili

Idoneità fisica all’impiego

all’impiego Non essere stati destituiti, interdetti, dispensati o licenziati dai pubblici uffici

Possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio: L-14, L-16, L-18, L-19, L-24, L-33, L-36, L-40; Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Psicologia, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria, Scienze politiche, Sociologia, o titolo equipollente; Laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea, secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009

Struttura dell’esame

L’esame consta di due prove, una scritta e una orale, che saranno seguite da un periodo di prova di 4 mesi propedeutico all’assunzione definitiva. La prova scritta potrà vertere sulle seguenti materie:

Teoria dell’organizzazione e dei sistemi gestionali di risorse umane.

Sistemi di misurazione e valutazione della performance e del performance management.

Reclutamento, selezione e sviluppo del personale.

Progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi, inclusi metodi e tecniche di formazione.

Rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Elementi di statistica.

Sarà valutata in trentesimi e per passare alla prova orale bisognerà conseguire un punteggio di almeno 21/30.

La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta, sarà valutata anch’essa in trentesimi con una soglia minima per il superamento di 21/30. La graduatoria finale cumulerà il risultato di ambo le prove esprimendo un punteggio in sessantesimi.

I vincitori del concorso effettueranno un periodo di prova di 4 mesi prima dell’assunzione definitiva affinché possa essere valutata la capacità dei neo-assunti di applicare le proprie conoscenze.

Come fare domanda

Per fare domanda bisognerà accedere al portale online dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS ed effettuare la domanda online. Il candidato deve possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale personale e versare una quota di partecipazione di 10 euro.

I candidati possono presentare domanda fino alle ore 23:59 del 14 giugno 2024. Le modalità di svolgimento delle prove saranno pubblicate il 20 giugno 2024.