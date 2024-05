Catania, nuovo parco urbano in piazza della Repubblica: deliberato il piano

Deliberato il progetto riguardo la riqualificazione di una zona degradata, previsto un grande parco e una zona per ciclisti e pedoni.

Il piano definitivo riguardante la riqualificazione di S.Berillo è stato deliberato dalla giunta comunale di Catania e prevede la nascita di una parco urbano in piazza della Repubblica, via Maddem, piazza Grenoble. L’importo complessivo stimato è di 12 milioni di euro, di cui 7,2 milioni per lavori, inserito nel Pnrr e finanziato tra i progetti urbanistici integrati dell’area metropolitana di Catania.

La superficie della zona interessata è di circa 35.000 mq ed è parte del quartiere San Berillo e comprende l’area di piazza della Repubblica, piazza Grenoble, di via Teocrito e di via Maddem, parte del corso Sicilia da via Luigi Rizzo a via Ventimiglia.

Si tratta, dunque, di una zona degradata che aspetta una riqualificazione da diversi anni, attraverso la conservazione e il restauro del patrimonio storico, la gestione del traffico e la promozione di uno sviluppo sostenibile che venga incontro alle esigenze della comunità locale, delle istituzioni e dei visitatori.

Il progetto si prefissa di realizzare un grande polmone verde e una nuova rete di percorsi ciclabili e pedonali. Dopo la redazione del progetto esecutivo ed eseguite le procedure di gara, i lavori dovrebbe iniziare con l’avvento del nuovo anno e concludersi, secondo quanto annunciato dal sindaco Enrico Trantino, entro il 2026.