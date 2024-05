Bonus psicologo 2024: oggi ultimo giorno per fare la richiesta

Oggi ultimo giorno per la richiesta del bonus psicologo 2024, successivamente sarà pubblicata le graduatoria, ecco tutte le informazioni.

Entro la giornata di oggi è possibile richiedere il bonus psicologo 2024 attraverso il portale dell’Inps. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie di chi potrà accedere alle risorse disponibili. Il sussidio, che si può utilizzare entro 270 giorni dalla sua erogazione, sarà assegnato a coloro i quali hanno fatto richiesta avendo un ISEE non superiore ai 50mila euro.

Bonus psicologo: i dati disponibili a giugno

“Non abbiamo ancora i dati aggiornati sulle domande effettuate, saranno disponibili nei primi giorni di giugno, ma ci aspettiamo numeri considerevoli. Già all’inizio maggio le domande erano molte, oltre 350mila. Ce ne aspettiamo almeno 400mila, un numero raggiunto già per il primo bonus. Penso che avremo lo stesso exploit” afferma David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine degli psicologi (Cnop). Il contributo può arrivare ad un massimo di 1500 euro, difatti il fondo disponibile per quest’anno è di 10 milioni.

Bonus psicologo: come fare richiesta

Il bonus psicologo si richiede tramite una domanda telematica sul sito web dell’INPS. Sulla piattaforma il servizio si trova come “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, a cui si accede così:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

tramite portale web INPS , utilizzando l’apposito servizio on line tramite SPIDdi livello 2 o superiore, oppure tramite carta di identità elettronica (CIE)3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

, utilizzando l’apposito servizio on line tramite SPIDdi livello 2 o superiore, oppure tramite carta di identità elettronica (CIE)3.0 o tramite (CNS). Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per richiede il servizio tramite il portale INPS il primo passo da fare è inserire nella barra di ricerca “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e poi cliccare sulla voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”. Una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.

Bonus psicologo: a quanto ammonta il sussidio

Il contributo assegnato ad ogni cittadini varia in base al reddito, ecco le varie fasce ISEE: