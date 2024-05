UNICT- Corsi di lingua per studenti Erasmus outgoing 2024/2025

Nuovi corsi linguistici di potenziamento per tutti gli studenti Erasmus outgoing. Di seguito come presentare domanda e i requisiti richiesti.

Il CLA organizza, in collaborazione con UORI per gli studenti/dottorandi Erasmus outgoing assegnatari di destinazione per l’a.a. 2024/25, corsi intensivi di potenziamento linguistico.

I corsi andranno dal livello A2 al B1 e verranno distribuiti su 20 ore da fare in presenza presso i laboratori del CLA, siti al primo piano del Monastero dei Benedettini. Le lingue su cui verteranno i corsi saranno: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

I corsi si terranno nei mesi estivi di giugno, luglio e settembre. Inoltre, sono riservati a tutti gli studenti i erasmus outgoing che abbiano i seguenti requisiti:

Essere già stati accettati dalle università partner ospitanti per il primo semestre o l’intero anno accademico;

dalle università partner ospitanti per il primo semestre o l’intero anno accademico; Aver certificato in fase di candidatura al programma Erasmus outgoing la conoscenza A2/B1 della lingua del paese di destinazione o altra lingua richiesta dall’università partner.

Inoltre, i posti saranno limitati, si prevedono solo 20 candidati per ogni corso linguistico. L’ammissione ai corsi avverrà in modo proporzionale tra le 4 macroaree e sulla base della posizione in graduatoria del candidato.

La candidatura ai corsi dovrà essere inviata entro e non oltre il 9/06/2024 ore 24:00, tramite un form online presente sul sito dell’Università di Catania.