Catania, presto un nuovo polmone verde: il progetto [FOTO]

Di seguito i dettagli del progetto di riqualificazione che prevede la creazione di un nuovo polmone verde nel quartiere di San Berillo.

La giunta comunale ha deliberato il progetto definitivo denominato “Completamento piano di riqualificazione S. Berillo/Parco Urbano Piazza della Repubblica, Via Maddem, P.zza Grenoble”, per un importo complessivo di 12 milioni di euro di cui 7,2 mln per lavori, inserito nel Pnrr e finanziato tra i Progetti Urbanistici Integrati dell’area Metropolitana di Catania.

L’ambito d’intervento interessa una superficie di circa 35.000 mq, ed è parte del quartiere San Berillo, che nello specifico comprende l’area di piazza della Repubblica,piazza Grenoble, di via Teocrito e di via Maddem, parte del Corso Sicilia da via Luigi Rizzo a via Ventimiglia, attualmente utilizzata come parcheggio e area di accesso al mercato di piazza Carlo Alberto.

Una zona attualmente degradata che richiede una riqualificazione da diversi anni, con la conservazione e il restauro del patrimonio storico, la gestione del traffico e la promozione di uno sviluppo sostenibile integrato, che tenga conto delle esigenze della comunità locale, delle istituzioni e dei visitatori.

I principali obiettivi previsti dal progetto si riassumono nella realizzazione del grande polmone verde e la nuova rete di percorsi ciclabili e pedonali; la rivisitazione della sezione stradale di Corso Sicilia e la riqualificazione di aree marginali di via Monsignor Ventimiglia.

Secondo le previsioni, dopo la redazione del progetto esecutivo e l’espletamento delle procedure di gara, i lavori dovrebbero avere inizio all’inizio del nuovo anno e concludersi, comunque prima della fine del 2026.

In alcune delle zone contigue al progetto deliberati, sono previsti altri interventi di rigenerazione urbana già progettati e finanziati sempre nell’ambito dei PUI per la piazza Turi Ferro (ex Spirito Santo), via Pistone, via Delle Finanze e piazza Pietro Lupo.